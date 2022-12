Sascha Schulz weg bij Gestüt Peterhof

Na een lange wedstrijdpauze keerde Sezuan (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) vorige maand terug in de ring. Onder nieuwe ruiter Sascha Schulz won de geruinde DWB-hengst en drievoudig wereldkampioen jonge dressuurpaarden een nationale Prix St. Georges met 70,702%. Nu heeft Grand Prix-ruiter Schulz besloten zijn werkgever Gestüt Peterhof van echtpaar Kohl te verlaten.

“Onze ruiter Sascha Schulz wil zich in de toekomst meer richten op zijn werk als trainer en zijn taak als nationale trainer van Luxemburg intensiveren. We betreuren zijn vertrek, maar respecteren zijn beslissing”, aldus Gestüt Peterhof.

Lichte Tour en jonge paarden

“Met onze eigengefokte paarden, zoals onze Fantastic Silva (v. Silvano), behaalde Sascha klasseringen in de internationale Lichte Tour. De jonge talenten Seven, Samira en Sezurino, die afstammen van onze drievoudig wereldkampioen Sezuan, presteerden onder hem schitterend in de proeven voor jonge dressuurpaarden.”

