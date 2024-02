Schneider neemt ook Estelle van Schmidt over

Dorothee Schneider heeft sinds kort de Escolar-dochter Estelle onder het zadel. De tienjarige Westfaler-merrie werd voorheen door Hubertus Schmidt op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht. Eerder nam Schneider ook al de teugels van de door Schmidt gereden Vainqueur (v. Vivaldi) over.

Nadat Hubertus Schmidt zijn rijlaarzen aan de wilgen hing, heeft de familie Schürner de imponerende vos Vainqueur voor Schneider aangeschaft. Maar ook het talent van Estelle viel Schneider op. Ze ging nog een keer terug om de merrie te proberen en dat klikte zo goed, dat ze haar eerdere stalgenoot naar de stallen van Schneider achterna reisde.

Lichte Tour

De door Heinrich Ramsbrock gefokte Estelle kwam na meerdere ruiterwissels bij Schmidt onder het zadel. De Duitser reed Estelle in 2021 op haar eerste Lichte Tour-wedstrijden en in september volgde het internationale debuut. Op CDI Ludwigsburg won ze de Prix St. Georges en werd tweede in de Intermédiaire I. In mei 2022 volgde de tweede start, maar na een tweede plaats in de Prix St. Georges bracht Schmidt de merrie niet aan de start in de Inter I.

Bron: St. Georg