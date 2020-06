Schockemöhle en Holkenbrink verkopen Zonik One

Paul Schockemöhle en Wilhelm Holkenbrink hebben de in Mecklenburg en Westfalen goedgekeurde hengst Zonik One (Zonik x Depardieu) verkocht aan een Duitse dressuurruiter. De afgelopen vier jaar werd de nu zevenjarige hengst gereden en uitgebracht door Johanna Klippert.

Zonik One werd op de Mecklenburger Hengstenkeuring in 2015 goedgekeurd. Later dat jaar volgde er goedkeuring in Westfalen en in 2018 bij het Hannoveraner Verband. De Oldenburgs-gefokte hengst liep in 2016 zijn Hengstleistungsprüfung in Schlieckau, maar zakte daar met een 7,28.

Hakken over de sloot

Het jaar daarop liep Zonik One de veertiendaagse test in Neustadt Dosse en kreeg toen een 8,04 voor de dressuur, een 6,28 voor het springen en 7,40 gemiddeld. Dankzij zijn dressuurcijfer boven de 8, behield hij zijn status als goedgekeurde hengst. Vervolgens nam hij tweemaal deel aan de Duitse sporttest. In 2017 (gemiddeld 7,67) en in 2018 (gemiddeld 7,66) in Münster-Handorf.

