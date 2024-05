Vice-president Portugese bond stapt op na onenigheid met Kyra Kyrklund

In een open brief aan de Portugese Hippische Federatie (FEP) heeft vicepresident en nationaal selecteur voor het dressuurteam, Luís Júdice Faísca, zijn ontslag aangekondigd. Met name zijn rol als nationaal selecteur botst met die van de Portugese teamtrainer Kyra Kyrklund, zeker nu de Olympische Spelen van Parijs om de hoek komen kijken. Hij haalt termen als belangenverstrengeling en machtsmisbruik aan als reden van zijn ontslag, Faísca beschuldigt Kyrklund ervan dat zij ruiters die bij haar trainen en met Lusitano's rijden (Kyrklund werkt ook samen met het Lusitano-stamboek) voordeel zou verlenen.

In 2021 werd Kyrklund aangesteld als trainer van het Portugese seniorenkader. In zijn brief aan de voorzitter schrijft Faísca onder andere: “Alles leek goed op schema te liggen voor de grote uitdaging: de Olympische Spelen in Parijs. Als gevolg van externe lobby en druk heeft u de bondcoach buitensporige bevoegdheden te verleend. Met deze bevoegdheden heeft de coach alles naar haar zin gedaan, gedrag aangenomen van waaruit een totaal gebrek aan respect voor de positie die ik bekleed blijkt en willekeurig het observatietraject gewijzigd dat met de atleten was opgesteld.”

Dierenbeschermers Compiègne

Faisca verklaart onder andere dat Kyrklund geen team naar de CDIO 5* FEI Nations Cup in Compiègne wilde sturen, omdat ze bang was dat de ‘dierenbeschermers’ op de wedstrijd aanwezig zouden zijn. “Op de dag van de deadline, dankzij het begrip en nationalisme van de atleten, was het uitendelijk nog mogelijk om een team te presenteren in de Compiègne Nations Cup, maar de bondscoach was niet aanwezig bij die wedstrijd. Ook op het CDI Hagen, waar een groep potentiële kandidaten van het Portugese Olympische team aan deelnam, bleef Kyrklund niet tot het einde.”

Selectiecriteria aanpassen

De druppel die de emmer deed overlopen bij de vicepresident was het voornemen van Kyrklund de selectiecriteria voor de Olympische Spelen Parijs 2024 te wijzigen. “Dit voornemen is op zijn zachtst gezegd verrassend en vormt op zichzelf een onaanvaardbaar gebrek aan transparantie en een onrecht jegens alle atleten die ernaar streven om aan deze criteria te voldoen. Men kan zich nu afvragen wat er achter dit voornemen schuilgaat, aangezien een dergelijke verandering alleen ten goede zou komen aan degenen die, als ze niet aan de selectiecriteria voldoen, in aanmerking zouden komen en zouden profiteren van de vrije wil van de coach.”

Open brief

Aan Eurodressage hebben zowel Kyra Kyrklund als Luís Júdice Faísca een korte reactie gegeven (die nog niet direct meer duidelijkheid schept in de kwestie).

Bron: Equisport