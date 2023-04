Semmieke Rothenbergers Dissertation uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Dissertation (Don Crusador x Gluckspilz), waarmee Semmieke Rothenberger uiterst succesvol was bij de jeugd. De 16-jarige Hannoveraanse merrie mag van haar pensioen gaan genieten en wordt ingezet voor de fokkerij.

Op de fraaie erelijst van Rothenberger en Dissertation staan zes EK-medailles. Op het EK van 2016 in Oliva was er bij de junioren teamgoud, individueel zilver en kürzilver. Op het EK van 2019 in San Giovanni won het duo bij de young riders drie gouden medailles. De laatste internationale wedstrijd van Rothenberger en Dissertation was twee jaar geleden in Mannheim, toen reed de combinatie U25.

Absolute droompaard

“Daisy is mijn absolute droompaard. Als ik een paard kon ‘bakken’, dan zou zij dit zijn. Daisy heeft het grootste hart ter wereld en heeft altijd voor mij gevochten. Met haar kon ik wereldrecords breken, medailles winnen en vele overwinningen vieren. Maar nog belangrijker: ze is mijn allerbeste vriendin”, aldus Semmieke Rothenberger op Instagram.

Nieuwe taak

“Ik zal Daisy missen op de wedstrijden maar kijk er ook naar uit om haar te bewonderen in haar nieuwe taak en hopelijk ooit met een veulen op de wei te zien draven. Daisy en Geisha zijn nu weer herenigd en kunnen samen genieten van hun ‘oude’ dag op de wei.”

