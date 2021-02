Simone Pearce: ‘Ik denk dat DiMaggio Black een heel goed Grand Prix paard wordt’

Eerder deze week stuurde Simone Pearce de vijfjarige DiMaggio Black (Dimaggio x Fürst Heinrich) naar een 9,40 op de sporttest in Münster-Handorf. Daarbij noteerde de Oldenburger-hengst het één na hoogste cijfer ooit behaald. Zijn Australische amazone is lyrisch over de talentvolle hengst: "Ik denk dat DiMaggio Black een heel goed Grand Prix-paard wordt."

“Ik werk met DiMaggio Black vanaf dat hij zadelmak is gemaakt op driejarige leeftijd. We kennen elkaar dus erg goed en ik voelde in aanloop naar de test al aan dat hij in fantastische vorm verkeerde”, vertelt Pearce enthousiast.

Blij met ontwikkeling

“Het is een heel plezierig paard om mee te werken en hij heeft zich de afgelopen maanden heel goed ontwikkeld. Ik was dus ook blij dat ik de kans kreeg om hem in Münster-Handorf te presenteren en was benieuwd naar wat iedereen van zijn progressie zou vinden. Ik was heel blij met en trots op hoe hij zichzelf liet zien en dat hij de juryleden kon overtuigen zoals hij mij iedere dag overtuigd!”

Hoofddoel

Pearce kreeg de zwarte hengst vorig jaar geselecteerd voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, dat in verband met de coronamaatregelen werd afgelast. Ook voor dit jaar heeft ze weer een duidelijk doel. “Ik wil hem voorbereiden op het WK. Ik denk dat hij een heel goed Grand Prix-paard wordt en dat is dan ook mijn hoofddoel en droom voor dit paard. Ik wil hem rustig aan en heel voorzichtig voorbereiden op voor het grote werk dat er in de komende jaren aan zit te komen.”

