Simone Pearce maakt internationaal GP-debuut met Destano: ‘Weekend vol gemende gevoelens’

Afgelopen weekend maakte Simone Pearce haar internationale Grand Prix-debuut met de in Hannover goedgekeurde hengst Destano (Desperados FRH x Brentano II). De Australische amazone kwam tot 68,29% in de Grand Prix en werd daarmee gekwalificeerd voor de Grand Prix Special. Vlak voor ze de ring zou betreden, werd het besluit genomen het evenement in Dortmund af te gelasten. "Dit was een weekend vol gemende gevoelens te midden van de chaos van het coronavirus", vertelt de amazone.

“Ik rijd Destano nu pas twee maanden en we hadden samen alleen nog maar een wat kleinere wedstrijd gereden. Het was daarom wat lastig inschatten hoe ik hem voor zo’n groot concours moest voorbereiden. Daarnaast hebben we in het basiswerk behoorlijk wat dingen veranderd om van ons een zo goed mogelijke combinatie te maken. Voor de Grand Prix van vrijdag heb ik de voorbereiding echt niet goed ingeschat. Bij het losrijden had ik al geen goed gevoel. In de proef miste er wat verbinding en slopen er teveel kleine foutjes in, waarmee we uitkwamen op 68,2% en ons kwalificeerden voor de Special.”

Afgelasting

Op de dag tussen de Grand Prix en de Special in voerde de amazone de aanpassingen door en stond de ochtend van de Special vroeg op om Destano al wat los te werken. “We waren al helemaal in tenue en klaar voor de Special. Mijn gevoel bij het losrijden was zo goed. Net voordat de eerste combinatie van start zou gaan – ik zou als tweede – kregen we het nieuws dat de wedstrijd werd afgelast en we direct naar huis moesten gaan. Ik ben natuurlijk teleurgesteld mijn Special na het goede gevoel bij het losrijden niet gereden te hebben, maar ik ben blij met de ervaring en hopelijk komen we de volgende wedstrijd beter voor de dag!”

Bron: Instagram