Simone Pearce voorlopig langs de kant

Simone Pearce heeft een ongeluk gehad en daarbij haar linkerhand gebroken. Daardoor staat de tweevoudig Olympisch amazone, die waarschijnlijk aan haar hand geopereerd moet worden, voorlopig noodgedwongen langs de kant.

Ellen Liem Door

“Gisteren was ik op pad om paarden te proberen en heb ik een ongeluk gehad, wat resulteerde in een gebroken hand. Nu vlieg ik naar huis en zal ik waarschijnlijk de komende dagen geopereerd worden. Het herstel zal naar verwachting snel zijn”, aldus Simone Pearce.

Rentree na OS Parijs

De amazone maakte na de Olympische Spelen van vorig jaar in Parijs onlangs haar internationale rentree. Met Will Marq (v. Rio Marq) reed ze vorige maand op CDI Troisdorf naar 69,413% in de Grand Prix en afgelopen weekend was er 69,130% in de viersterren Grand Prix van Stuttgart.

Teleurgesteld en verdrietig

“Ik ben gewoon erg teleurgesteld en verdrietig na zoveel tijd, werk en geduld om weer wedstrijden te kunnen rijden en de paarden in goede conditie te hebben, om hierdoor langs te kant te staan. Maar het is in ieder geval niet heel ernstig en ik zal zo snel mogelijk weer rijden.”

Bron: Horses.nl / Instagram