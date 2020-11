Simone Pearce ziet Montevideo naar Japan vertrekken

Montevideo (Millennium x Sansisco) is verkocht aan investeerder en Grand Prix-ruiter Masahiro Kosako. De Japanner heeft de achtjarige Oldenburger aangeschaft als toekomstige Olympische troef voor Yuko Kitai. Met zijn vorige amazone Simone Pearce liep Montevideo dit jaar twee internationale Lichte Tour-wedstrijden. Hij won vier van de vijf proeven.

Op CDI Achleiten stuurde Pearce de ruin naar 74,676% in de Prix St. Georges en naar 75,735% in de Intermédiaire I. “Na een fantastisch jaar samen, is het nu tijd om onze geliefde Montevideo gedag te zeggen. Hij is echt een once in a lifetime-paard en ik voel me gezegend dat ik deel uit heb gemaakt van zijn carrière”, aldus Pearce.

Bron: Horses.nl/Eurodressage/Instagram