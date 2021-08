Simone Pearce’s Amandori naar Yuko Kitai

Gestüt Graditz en Gestüt Sprehe hebben Amandori (Ampère x Ra) verkocht aan de Japanse Grand Prix-amazone Yuko Kitai. Amandori werd door Simone Pearce op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht. De tienjarige DSP-hengst won dit jaar de Grand Prix en de kür op muziek op CDI4* Ornago én CDI4* Achleiten.

Amandori maakte in februari dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut op CDI3* Le Mans. Daar liep hij naar 71,022% in de Grand Prix en naar 69,574% in de Spécial. Een kleine drie maanden later ging er in het Italiaanse Ornago een flinke schep bovenop en kwam hij tot scores van 72,957% in de Grand Prix en 76,450%. Aan het einde van de maand scoorde hij met 73,478% een nieuw persoonlijk record in de Grand Prix van Achleiten.

Herning en Parijs

De hengst werd al eerder door Kitai gespot, maar omdat hij Pearce’s reservepaard voor de Olympische Spelen in Tokio was, vond de verkoop pas recent plaats. Kitai heeft Amandori aangeschaft met het ook op de wereldkampioenschappen van 2022 in Herning en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Speciaal paard

Amandori werd in 2004 als dekhengst goedgekeurd bij het DSP, maar werd nooit in een verrichtingstest gereden. Zijn sportieve carrière kreeg voorrang. Pearce kreeg hem in 2017 op zesjarige leeftijd onder het zadel. Twee jaar later maakte hij zijn nationale Lichte Tour-debuut. “Dit paard is al vele jaren heel speciaal voor mij en onze reis samen is waarschijnlijk de meest bevredigende prestatie van mijn carrière geweest”, vertelt de amazone.

Brutale zesjarige

“Ik begon met Dori toen hij nog een brutale zesjarige was en nu, drie jaar later, is hij een echte Grand Prix-ster geworden én een van mijn favoriete danspartners aller tijden. Ik ben zo trots op onze reis samen, het was voor mij een genoegen om de kans te krijgen zo’n speciaal paard op te leiden.”

