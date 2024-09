Sisters Act OLD onder het zadel bij Laura Strobel

Drievoudig WK Jonge Dressuurpaarden-finalist Sisters Act MT OLD (Sandro Hit x Royal Diamond) wordt sinds kort gereden door Laura Strobel. Sisters Act werd tot dit voorjaar gereden door Dorothee Schneider, maar eigenaresse Sissy Max-Theurer haalde de merrie afgelopen maart in verband met een lichte blessure naar huis.

Eind augustus bracht Strobel de twaalfjarige Sisters Act aan de start op een nationaal concours in Pinneberg en behaalde in de Grand Prix een score van 70,66%. De combinatie staat op de masterlist van CDI Wiener-Neustadt.

Schneider

Met Dorothee Schneider liep Sisters Act, die in 2017 aan Sissy Max-Theurer werd verkocht, drie jaar achtereenvolgend het WK Jonge Dressuurpaarden. Op vijfjarige leeftijd werd ze vierde, als zesjarige zesde en als zevenjarige vijfde. In 2022 maakte de combinatie een (winnend) debuut in de internationale Grand Prix en daarna volgden meerdere top drie-klasseringen. Vorig jaar werden ze in de Kür op CDI Mannheim tweede met 79,665%. Schneider bracht Sisters Act in juli vorig jaar voor het laatst uit. Op CDI Kronberg won ze de GP (72,826%), maar werd voor de Spécial teruggetrokken.

