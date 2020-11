Sita Hopman neemt afscheid van EK-pony Uthopia

Sita Hopman vormt niet langer een combinatie met Brouwershaven Uthopia II (Metall x Vit Nova's Hanassie). De EK-pony gaat zijn carrière voorzetten onder een jonge amazone en de zestienjarige Hopman gaat zich richten op de paarden.

Sita Hopman kreeg drie jaar geleden de beschikking over Brouwershaven Uthopia II en leidde de pony, die in het begin niet makkelijk was, op naar het Z2. In 2019 maakten ze in Nieuw- en Sint Joosland hun internationale debuut en later dat jaar reden ze in Exloo. Begin dit jaar volgde het buitenlandse debuut in Le Mans en daarna ging de focus op het EK pony’s.

PR’s op EK

Na de wedstrijdstop door corona liet de combinatie zich goed zien op beide EK-observaties in juli. In Schijndel werden ze tweede met 71,143% en in Geesteren wederom tweede met 72,62%. Vervolgens werden Hopman en Uthopia opgenomen in het team voor het Europees kampioenschap in Hongarije. Op het EK wonnen ze teambrons, in de individuele proef was er met 72,648% een elfde plek en de kür sloten ze af met 74,930%. De op het EK behaalde scores betekenden in alle drie de proeven een nieuw persoonlijk record.

Afscheid met dik 72%

De laatste wedstrijd die Hopman met de negenjarige Welsh-pony reed, was afgelopen september op de kadervormingswedstrijd in Wezep. Daar werden ze tweede met 72,476%. Voor de 16-jarige Hopman is haar tijd bij de pony’s nu voorbij en gaat ze zich richten op de paarden.

