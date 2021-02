Sjaak van der Lei koopt helft van KWPN-hengst Mowgli

Sjaak van der Lei is half eigenaar geworden van de KWPN-hengst Mowgli V.O.D. (v. Desperado). De halfbroer van de KWPN-hengst Kjento was als driejarige één van de opvallendste deelnemers aan de hengstenkeuring en werd vorig jaar na afloop van het najaarsonderzoek met 80 punten ingeschreven.

Aanvankelijk kwam Mowgli niet voor goedkeuring in aanmerking, omdat één van de testikels onvoldoende was ontwikkeld. Maar voorafgaand aan het najaarsonderzoek voldeed de hengst alsnog aan de voorwaarden.

Goede klik

“Ik vond Mowgli op de keuring al één van de beste hengsten”, vertelt Sjaak van der Lei. “En zijn moeder is één van de beste merries van Nederland. Wij hebben twee paarden in training bij Franka Loos en zagen zodoende Mowgli weer staan. Toen was die klik er weer. Wat een goed paard!”

Voor de helft eigenaar

Inmiddels is Sjaak van der Lei voor de helft eigenaar, de andere helft is in bezit van Jorg van Os, de zoon van de fokker. Mowgli wordt voor de sport opgeleid door Franka Loos.

