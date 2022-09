Sophie van Norel en Britt Kikkert-van der Linde: ‘EK zo bijzonder’

Wanneer oudere paardenliefhebbers onder ons de namen Van Norel en Van der Linde horen, gaat er misschien een lichtje branden. Gert Willem van Norel van de Pretendenthoeve en Wim van der Linde van Stoeterij van der Linde. Echter in de toekomst kunnen die namen weleens hele andere associaties gaan oproepen, want de jeugd komt eraan! Onlangs op het EK dressuur voor Children in Hongarije werd TeamNL o.a. vertegenwoordigd door Sophie van Norel en Britt Kikkert-van der Linde. Een zilveren teammedaille brachten ze mee naar huis. "Het EK was zo bijzonder", vertellen de amazones in de serie 'Dromen van het CHIO'.

De organisatie van CHIO Rotterdam vraagt de dames zich voor te stellen. Sophie: “Ik ben 14 jaar, geboren in Epe en heb een grote broer Mathijs. Ik doe 3 VWO op de Noordgouw in Heerde. Ik vind het leuk om met vriendinnen af te spreken, maar eigenlijk heb ik daar geen tijd voor naast school en de paarden”.

Regelmatig keuzes maken

Moeder Bertine vult aan dat ze respect heeft voor Sophie hoe ze met haar tijd om gaat: “Sophie moet regelmatig keuzes maken en dat doet ze goed. Ze wil graag alles goed doen en dan moet je je tijd efficiënt indelen. Gelukkig werkt school ook mee. Sophie heeft de NOC*NSF status, maar zit op een reguliere school.”

Poging ondernomen

Brit Kikker-van der Linde steekt gelijk enthousiast van wal: “Ik ben 12 jaar en geboren in het ziekenhuis in Den Helder. Samen met mijn familie woon ik op Stoeterij Van der Linde op Texel en ik zit in de brugklas hier op Texel. Ook ik ben alleen met de paarden bezig. Ik heb wel een poging ondernomen om te tennissen en gymmen, maar dat vond ik beide niet leuk.”

Vrijwillig op of een pony getild?

Van Norel en Van der Linde. Als je zo heet, rij je dan vrijwillig paard of ben je er gewoon opgetild? Zowel vanuit Epe als Texel wordt gelachen. Natuurlijk vinden de dames paardrijden gewoon hartstikke leuk. Britt: “Ik ben wel opgegroeid met paarden. Toen ik 2 à 3 jaar was, ging ik op een Shetlander zitten en daarmee ging ik Bixie rijden en later B. Maar de pony vond het niet leuk en dat was voor mij dus ook niet leuk. Toen kwam de B-pony Topas waarmee ik tot de klasse M gereden heb. Op Topas werd ik op slag verliefd en ik heb hem nog steeds. Een jaar hadden we ervoor nodig om een combinatie te worden, maar toen mocht ik wel meteen naar de Hippiade. In de klasse B behaalde ik het zilver, in het L1 en L2 goud en in maart van dit jaar reden we nog de KNHS indoor kampioenschappen in Ermelo. Inmiddels was ik ook Dark Knight Texel van mijn moeder gaan rijden. Deze week precies een jaar geleden zat ik voor de eerste keer op hem. Het begon als een grapje, mama dacht dat ik dat niet kon, maar het ging goed. In twee wedstrijden waren we iedere klasse door, we gingen kaderwedstrijden rijden, de eerste keer internationaal in Exloo en de rest is bekend.”

Al snel fanatiek

Sophie vertelt verder: “Mijn moeder rijdt al haar hele leven en ik heb het van haar overgenomen. Ook ik kreeg eerst een Shetlander, samen met mijn broer. Daarop mocht ik eens uitstappen, maar al snel werd ik fanatiek. Mijn pony’s werden steeds beter en groter. Ook heb ik gesprongen en zelfs crossjes gereden.”

Sophie van Norel en Itrina. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bijzonder verhaal

Moeder Bertina vult aan: “Plezier vonden wij heel belangrijk en je bent toch afhankelijk van de paarden die je hebt. En bij ons moet er ook verkocht worden. Itrina, het paard waarmee Sophie op het EK reed, is van een vriendin van mij, Corine Bambacht. Een heel bijzonder verhaal. Zij woont 120 kilometer van ons vandaan en dacht dat Itrina wel wat voor Sophie zou zijn. Met Kerst zijn we het gaan proberen en het klikte meteen. Toen ze vier keer had gereden zijn we naar Joyce Heuitink gegaan, vervolgens hebben we een online proef ingestuurd, het was toen nog corona. In januari reed ze in Tolbert haar eerste kaderwedstrijd en ook bij Sophie is de rest bekend. Ik vertel het nu in een paar zinnen, maar het is een hele onderneming geweest. Sophie noemt mij als degene waarvan ze het paardenvirus heeft overgenomen, maar mijns inziens is dat toch opa Gert Willem. Ook het doorzettingsvermogen heeft ze van hem. Helaas is hij twee jaar geleden plotseling overleden en oma enkele weken geleden. De voorbereiding op het EK was daarom raar. Paardrijden was het lichtpuntje van de dag. Maar we hebben doorgezet, dat was een keuze waar de familie achter stond. Echter het was wel een EK met een lach en een traan.” Sophie krijgt het laatste woord over dit onderwerp: “Ik wilde me focussen op het EK en dat is gelukkig gelukt. De afleiding was fijn en opa en oma zullen trots op me zijn.”

Itrina terug naar eigenaar, Dark Knight mag blijven

Na het EK kwam echter nog een moeilijk moment voor Sophie, Itrina moest zoals afgesproken terug naar haar eigenaresse. “Gelukkig heb ik nog een pony die van ons zelf is, Speycksbosch Dickens, die al internationaal heeft gelopen en ook heel leuk is. Maar Itrina is ook opeens gekomen en nu gaan we ook weer zien wat op mijn pad komt.” Britt over haar pony’s en/of paarden: “Dark Knight is dus mijn paard van het EK. Hij is 14 jaar, heel intelligent en hij werkt graag voor mij. Gelukkig is hij van onze familie en mag hij blijven. Ik heb ook nog een D pony, Nur für Dich, van 15 jaar. Daarmee was ik onlangs tweede op de Hippiade in de klasse M1. Inmiddels heb ik Z1 gestart en ga ik mijn best doen ook internationaal met hem te mogen rijden. Verder heb ik nog All Star Texel van 15 jaar, een C-pony. Met All Star start ik M2 en wil ik ook graag naar het Z2. Daarna zal hij verkocht worden.”

Smaakt naar meer

Wat vinden de dames het allermooiste wat ze tot nu hebben meegemaakt in hun volle paardenleventjes ? Britt roept het bijna: “Het EK dit jaar! Dat was zoooooo bijzonder! Niet alleen door de medaille, maar ook door het met elkaar zijn met het team, dat smaakte echt naar meer”. Sophie is het helemaal met haar teammaatje eens, maar wil daar graag het behaalde kampioenschap op het NK Dressuur dit jaar in de klasse Children aan toevoegen.

Dromen

Sophie en Britt, twee jonge talenten die precies weten wat ze willen. Sophie is bescheiden, maar is wel duidelijk: “Sowieso iets met paarden en op hoog niveau rijden. Wedstrijden als het CHIO rijden, EK’s, heel mooi lijkt me dat.” Moeder Bertine: “Mijn schoonouders zijn helaas overleden, maar het bedrijf was al overgenomen door de kinderen Martin en André dus dat blijft bestaan en er zijn zeker mogelijkheden.” Britt: “Eigenlijk was mijn doel een EK rijden, maar dat is al gelukt en nu zijn dat de Olympische Spelen. En ik wil natuurlijk ook graag op het CHIO rijden en professioneel verder in de paarden”. Moeder Eva lacht en vertelt: “Britt weet al precies wat ze wil. Enige tijd geleden zat ze filmpjes te kijken op Instagram. Op een gegeven moment zag ze een paard wat ze wel graag wilde hebben en ze vroeg of we die niet konden kopen. Ik ging kijken en het bleek Glamourdale te zijn……”

Opa Wim

Opa Wim vindt het geweldig wat Britt allemaal doet en volgt alles via ClipMyHorse. Britt: “Hij belt al als ik nog aan het uitstappen ben en hij hoopt dat ik later net als mama op zijn paarden kan gaan rijden”. Moeder Eva: “Ze heeft het over later, maar ze rijdt nu al zo op mijn paarden weg. Mijn hoop is dat ze op onze KWPN-hengst Jerenzo Texel Junioren kan gaan rijden, samen met Dark Knight heeft ze dan twee goede paarden voor dat niveau.”

LA 2028

Ter afsluiting vertelt Britt: “Op onze Stoeterij van der Linde worden ieder jaar ca. 20 veulens geboren die vaak naar veulenveilingen gaan waar ze zo goed mogelijk verkocht worden. Opa is druk, maar we hebben samen een doel, de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Als ik heb gereden en hij belt me, zegt hij altijd: Je bent goed op pad Britt, LA 28. En dan ben ik blij.”

Carrière aan de kant

Ook Sophie heeft mooie woorden en wel voor de eigenaresse van haar EK-paard Itrina. “Dit hele EK-avontuur waarop iedereen mij nu aanspreekt, was niet mogelijk geweest zonder haar eigenaresse Corine. Ze heeft haar eigen wedstrijdcarrière tijdelijk aan de kant gezet om mij deze kans te gunnen. En ze is niet de enige, er zijn meer eigenaren die hun paard aan een ruiter beschikbaar stellen. Dat mag best wel eens wat meer gewaardeerd worden, onder andere door ze meer te noemen en te betrekken bij de resultaten. Ook wil ik zeggen dat door mijn resultaten op het EK mensen in mijn omgeving zich meer bewust raken van wat ‘Children’ nu eigenlijk inhoudt. In onze kring, in de provincie Gelderland, er komt meer aandacht voor en dat vind ik leuk.”

Bron: CHIO