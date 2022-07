Spaans reservekampioen Laurin naar Günter Seidel

Günter Seidel heeft sinds kort de zevenjarige Laurin (Lemony's Nicket x Fürst Heinrich) onder het zadel. Louise Leatherdale, de eigenaresse van Seidels internationale Grand Prix-paard Equirelle W, kocht de Hannoveraan in Spanje. Op Spaanse bodem werd Laurin in 2021 nationaal reservekampioen bij de zesjarige dressuurpaarden.

“Ik ben een maand geleden naar Spanje gevlogen nadat ik een video had gezien. Ik was gelijk gek van zijn temperament en rijdbaarheid”, vertelt Seidel aan Dressage News.

De ruin kwam via de Verdener Auktion van 2019 in Spaanse handen. Hij werd daar opgeleid door José Alejandro Alcaide Roda en maakte datzelfde jaar nog zijn debuut in het jonge paarden-circuit. Twee jaar later won de combinatie zilver op de nationale kampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Dit jaar maakte Laurin zijn nationale Prix St. Georges-debuut.

Video: Laurin in 2019

Bron: Dressage News/Eurodressage