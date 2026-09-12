Spaans teampaard Grandioso overleden op 27-jarige leeftijd

Grandioso, die jarenlang succesvol was op het hoogste internationale dressuurniveau met José Daniel Martín Dockx, is op 27-jarige leeftijd overleden. De PRE-hengst vertegenwoordigde Spanje op meerdere grote kampioenschappen en twee Olympische Spelen.
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Horses.nl Bron:
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