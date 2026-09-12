Spaans teampaard Grandioso overleden op 27-jarige leeftijd

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Spaans teampaard Grandioso overleden op 27-jarige leeftijd featured image
Jose Daniel Martin Dockx met Grandioso Foto: Lynn van Woudenbergh / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Grandioso, die jarenlang succesvol was op het hoogste internationale dressuurniveau met José Daniel Martín Dockx, is op 27-jarige leeftijd overleden. De PRE-hengst vertegenwoordigde Spanje op meerdere grote kampioenschappen en twee Olympische Spelen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant