Spencer Wilton geopereerd in Australië

Ruim een week geleden kwam Spencer Wilton in het Prince Charles Hospital in Sydney terecht met een gescheurde tussenwervelschijf. Het was nog de vraag of de Britse dressuurruiter in Australië moest blijven voor een operatie of nog wel eerst naar huis kon vliegen. Uiteindelijk is Wilton op zaterdag 8 juni geopereerd in het Prince Charles Hospital.