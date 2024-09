Sporen vanaf 1 september optioneel in de Verenigde Staten

De United States Equestrian Federation (USEF) heeft per 1 september 2024 enkele reglementswijzigingen doorgevoerd. Eén van die wijzigingen heeft betrekking op het dragen van sporen. Waar voorheen het dragen van sporen grotendeels verplicht was, is dat nu optioneel geworden.

Voorheen was het dragen sporen alleen optioneel in FEI-proeven voor children en pony’s en FEI- en USEF-proeven voor vierjarigen. Vanaf 1 september is de verplichting er af en is het dragen van sporen in alle FEI-proeven optioneel. Daarnaast is het dragen van een spoor met knop (metaal of rubber) evenals het dragen van een spoor met roller inmiddels ook toegestaan.

Reglement met alle wiijzigingen.

Bron: Horses.nl/USEF