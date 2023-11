Sporttest-winnaar For Kingdom naar Severo Jurado Lopez

Severo Jurado Lopez heeft sinds kort de vijfjarige For Kingdom (For Emotion x Dimaggio) onder het zadel. De in Oldenburg goedgekeurde hengst werd tot voor kort door zijn eigenaar Pascal Kandziora uitgebracht en won twee jaar op rij de sporttest in Verden.

For Kingdom is gefokt uit de internationale Grand Prix-merrie Woodlander Dornröschen, die ook tekende voor het moederschap van de tweevoudig Wereldkampioene van de Jonge Dressuurpaarden, Woodlander Farouche.

9,05 in de sporttest

In 2022 liep For Kingdom naar een 8,81 in de sporttest in Verden, daar kreeg hij negens voor de draf en totale indruk en zelfs een 9,3 voor de Rittigkeit. Dit jaar liep hij in de test naar een 9,05. Voor rijdbaarheid behaalde hij een 9,8. Draf en galop waren voor de juryleden een negen waard, de totaalindruk een 9,5. De stap scoorde met 7,8 het laagst.

Bron: Horses.nl/Insta