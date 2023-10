Spring- und Dressurderby Hamburg blijft vechten voor zijn ruiterwissel 

De Duitse Spring- und Dressurderby in Hamburg is één van de zeer weinige plekken op de wereld waar nog een paardenwissel plaatsvindt: de hoogst geklasseerde dressuurruiters berijden er in de finale niet alleen hun eigen paard, maar ook dat van hun concurrenten. Verzwaring van de kwalificatie-eis voor deelname aan 4*-wedstrijden zorgde afgelopen jaar voor een sterke vermindering van het startersveld. De Hamburgse organisatie stond voor de keus: de traditie, die vanaf 1955 in stand wordt gehouden overboord zetten en een ‘normaal’ CDI organiseren, of een list verzinnen. Het werd dat laatste.