Springbank II VH verder onder Betina Jæger Jensen

Op 28 april werd naar buiten gebracht dat er na zeven jaar een einde is gekomen aan de samenwerking tussen Andreas Helgstrand en zijn stalruiter Severo Jurado Lopéz. De Spanjaard was onder meer succesvol met de SWB'er Springbank II VH (v. Skovens Rafael). Betina Jæger Jensen neemt de teugels van de 6-jarige hengst over.