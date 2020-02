Stal Hexagon verkoopt Grand Prix-paard Conquest naar Japan

Hexagon's Conquest (Rubiquil x Weltmeyer II) zet zijn carrière voort in Japan. De dertienjarige KWPN-ruin nam in 2016 deel aan Jumping Amsterdam en maakte in augustus dat jaar zijn Grand Prix-debuut onder het zadel van Dinja van Liere. Daarna bracht Thamar Zweistra hem uit op het hoogste niveau.

Eind augustus 2016 werd de toen negenjarige Conquest door Stal Hexagon te koop aangeboden op Facebook, maar hij bleef toch in Zeeland en verscheen enkele maanden later weer in de ring met Zweistra in het zadel. De amazone reed hem in 2017, 2018 en 2019 enkele jaren internationaal.

Bron: Horses.nl/Stal Hexagon