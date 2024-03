Stalruiter van Klosterhof Medingen overleden

De pas 27-jarige Gwendal le Stunff, die sinds afgelopen december als stalruiter aan Klosterhof Medingen verbonden was, is overleden. De Franse dressuurruiter is fataal gewond geraakt bij een auto-ongeluk.

Gwendal le Stunff is overleden in de nacht van 2 op 3 maart. Hij kwam op de A1 tussen Wildeshausen en Groß Ippener in botsing met een tegenligger uit Bocholt. Door de klap kwamen beide auto’s op de vluchtstrook terecht. Op dat moment was Le Stunff niet ernstig gewond, maar volgens de politie van Alhorn reed een 51-jarige bestuurder uit Hamburg vervolgens tegen de twee auto’s aan en daarbij raakte Le Stunff fataal gewond. Ook de man uit Bocholt, zijn passagier en de bestuurder uit Hamburg liepen ernstige verwondingen op. Er kwamen drie ambulances, een spoedarts en brandweer ter plaatse, maar voor Le Stunff kwam alle hulp te laat.

Gwendal le Stunff

Gwendal le Stunff groeide op op de Lusitano-fokkerij van zijn ouders. Van september 2018 tot augustus 2020 liep hij stage bij de Franse Olympische amazone Jessica Michel-Botton. Daarna verhuisde hij naar Duitsland, waar hij voor zowel Dressurstal Sandbrink als een aantal privéklanten paarden reed. Hij bracht in de herfst van 2023 een aantal paarden uit in zowel Duitsland als Nederland. Vorig jaar kwalificeerde hij zich met Nobilisyade NVDW (Habana x Frühling) voor de halve finale van de Pavo Cup, waar hij uiteindelijk 53e werd. In december begon hij als stalruiter bij Klosterhof Medingen.

Bron: Eurodressage