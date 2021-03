Steffen Peters: ‘Ik twijfelde alleen nog maar aan mezelf’

Steffen Peters was het afgelopen jaar onverslaanbaar en stuurde Suppenkasper (Spielberg x Krack C) meer dan twintig keer naar de overwinning, maar die successen kwamen de Amerikaanse ruiter niet zomaar aanwaaien. Na de Wereldruiterspelen van 2018 in Tryon kreeg hij te kampen met een zware depressie. "Ik had een fenomenaal paard dat met een vorige ruiter al 74% had gescoord en ik kreeg rond de 70 à 71%. Ik vroeg me af of ik wel goed genoeg was en twijfelde alleen nog maar aan mezelf."

“Ik was jarenlang de kopman van het Amerikaanse team, won Grand Prix’ en zelfs de wereldbekerfinale en kon prima met die druk omgaan. Maar op een gegeven moment kreeg ik angstaanvallen en voelde ik druk. Dat had effect op mijn fysieke gesteldheid. Ik begreep het niet en dacht dat er van alles mis met me was”, vertelt Peters openhartig in een interview met collega-amazone Jessica Jo Tate.

Loslaten

“Ik bezocht veel dokters en ging van ene naar de andere. De angst had fysiek veel effect op me. Ik had zenuwpijn en hoofdpijn.” Peters vervolgt: “Om uit dat dal te komen, moest ik allereerst meer gaan lachen. Ik maakte daarvoor vaak grapjes, maar mijn gevoel voor humor was verdwenen. Daarnaast moest ik leren om niet zo hard voor mezelf zijn. Natuurlijk wil ik graag fit zijn en blijven en geloof ik in discipline, maar ik moest wel leren om dingen los te laten.”

Accepteren

“Matthew McConaughey had eens een mooie uitspraak ‘don’t go through life and let crumbs behind’. Ik pakte al die kruimels juist op en ik voelde me niet de beste versie van mezelf. Maar ik heb geleerd om te accepteren dat het verleden achter me ligt en ik me niet te druk moet maken om mijn toekomst. Als er nu iets niet goed gaat, kan ik er toch iets positiefs uithalen. Ik maak weer grapjes en ik ben de wereld anders gaan zien. Ik vraag mezelf nu of het het waard is om me ergens druk over te maken, of dat het juist helemaal niet nodig is.”

Bron: JJ Tate