Steffen Peters: ‘Vergeleken met miljoenen mensen, zijn wij gezegend’

Het was voor Steffen Peters een grote teleurstelling om Suppenkasper (Spielberg x Krack C) na een succesvol winterseizoen niet aan start te kunnen brengen op de Wereldbekerfinale in Las Vegas, maar de Amerikaanse ruiter beschouwd zichzelf inmiddels als een geluksvogel. "Vergeleken met miljoenen mensen, zij wij gezegend."

Peters woont samen met zijn vrouw Shannon in een lockdown-gebied in het zuiden van Californië. “We beschouwen onszelf als extreem fortuinlijk met ruim 8 hectare om ons heen. We kunnen met de paarden werken en we hebben geweldige fietspaden achter ons huis”, vertelt de ruiter in een interview met Dressage Today.

Hopen op november

De Amerikaanse ruiter had zijn zinnen gezet op de Wereldbekerfinale in Las Vegas, waar hij in 2009 de titel won met Ravel (Contango x Democraat). Nu door de coronacrisis alles stil ligt, hoopt hij in november weer van start te kunnen gaan op een aantal wedstrijden in Californië. “We hopen dat die wedstrijden doorgaan, we hopen dat de wereld er dan een beetje beter uitziet.”

Band versterken

In tussentijd geniet Peters van de trainingen thuis, zonder druk van wedstrijden en wil in deze periode graag zijn band met Mopsie – de roepnaam van Suppenkasper – graag verder versterken. “Mopsie is een heel heet en gevoelig paard en ik hoop dat hij volgend jaar relaxter en constanter is.”

