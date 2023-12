Steffen Peters is met een longembolie en een trombosebeen in het ziekenhuis opgenomen geweest. De Amerikaanse topruiter is inmiddels weer thuis en is herstellende.

Peters vertelde aan Dressage News dat het erg pijnlijk is, maar hij hoopt in januari weer in de ring te vinden te zijn. Peters zou deze week twee masterclasses geven in Australië, maar deze werden in verband met zijn ziekenhuisopname geannuleerd.

Bron: Dressage News/Eurodressage