Stéphanie Brieussel: ‘Ik voel geen extra druk’

Dominique Delgueldre kocht vorig jaar Quaterhit (v. Quatergold), WK-finalist Don Vito de Hus (v. Don Juan de Hus), Bundeskampioen Devonport (v. Dancier) én KWPN-hengst Koning (v. Governor). Deze vier paarden worden gereden door Olympisch amazone Stéphanie Brieussel. Hoewel haar sponsor flinke investeringen heeft gedaan, voelt de amazone geen extra druk. "Ze vertrouwt me en legt geen druk op mijn schouders", vertelt ze aan Dressprod.

“Devonport brengt me dagelijks veel plezier. Hij is pas negen jaar oud, maar hij is gewoon briljant. Quaterhit is een paard met veel talent en karakter, waar we de nodige tijd voor nemen”, vertelt Brieussel. De amazone nam Don Vito de Hus al wel mee op concours en liep op Lichte Tour-niveau scores van rond de 70% noteren. “Don Vito blijft me verrassen. Hij moet nog vooruitgang boeken in de series om de pas, maar hij draait prachtige pirouettes.”

Het feit dat ze geen extra druk voelt, dankt ze aan haar Grand Prix-paard Amorak. “Hij heeft me geleerd om mijn hoofd koel te houden, mezelf los te maken van druk, dankbaar te blijven en om op ons systeem te vertrouwen. Dankzij hem weet ik hoe ik me beter aan paarden kan aanpassen.”

