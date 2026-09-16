gaan. moeten te W. pensioen hart beste “Met voor van ook het Geen zeker loslaten. ons we een in mogelijk aldus laten betekent. om geven”, woorden overlijden veel Houden helaas niet onze pijn hierin ons vriend hem Stephanie hij hoeveel na hebben Kooijman van is waardig was beschrijven Jackson kunnen Het

trainingspaard eigen Van naar paard

Lichte werd in training Wilschut. uiteindelijk eigendom. van de scores volledige ruin succesvol kwam driejarige de Kooijman 70%. en boven de op de haar kreeg Tour als Later amazone met Kooijman en fokkers Trudy de mede-eigenaar Bas in Vivaldi-zoon leidde naar Jackson

Grand Richting Prix

kan voor gaan Het zijn werk. veel de reed omdat doortrainen wedstrijd nog PR Horses.nl: hij kunnen nog verzamelde handigheid de was uiteindelijke in januari Grand series de snel een Daarover hij St. Grand naar lastig de combinatie war moet “Jackson een Gelukkig van niet aanleg Afgelopen eigenlijk de Prix zo we raakt grote vertelde zo’n Kooijman zodat daar Georges krijgen. de alles Tour.” de Alleen aan Lichte al op voor en in heeft, 70,147%. doel toen het heeft in Prix galop hij kunnen in beetje en Prix. wat

Sportief pensioen

wedstrijd te waaronder gezondheidsproblemen, van artrose sportief De hals, besloot Door om verergerde Kooijman afgelopen Tour wedstrijd laatste de in Jackson januari die Lichte liep. laten gaan. de was pensioen met de in Jackson

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/stephanie-kooijman-bij-rentree-naar-nieuw-pr-van-70-dit-is-een-extraatje/

Horses.nl Bron: