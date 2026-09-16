Stephanie Kooijmans Jackson W overleden

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Stephanie Kooijmans Jackson W overleden featured image
Stephanie Kooijman met Jackson W. Foto: Florence Herrent Photography
Door Ellen Liem

Stephanie Kooijman heeft afscheid moeten nemen van Jackson W (Vivaldi x Westpoint). De amazone had de ruin vanaf driejarige onder het zadel en leidde hem succesvol op tot en met de Lichte Tour. Kooijman hoopte de overstap naar de Grand Prix te kunnen maken, maar daar kwam het helaas niet van. Jackson werd dinsdag op 12-jarige leeftijd ingeslapen.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant