Stephanie Kooijmans Jackson W overleden

Stephanie Kooijman heeft afscheid moeten nemen van Jackson W (Vivaldi x Westpoint). De amazone had de ruin vanaf driejarige onder het zadel en leidde hem succesvol op tot en met de Lichte Tour. Kooijman hoopte de overstap naar de Grand Prix te kunnen maken, maar daar kwam het helaas niet van. Jackson werd dinsdag op 12-jarige leeftijd ingeslapen.
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trainingspaard eigen Van naar paard
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Grand Richting Prix
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Sportief pensioen
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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/stephanie-kooijman-bij-rentree-naar-nieuw-pr-van-70-dit-is-een-extraatje/
Horses.nl Bron:
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