Straight Horse Ramses naar Ellen Brigitte Farbrot

Straight Horse Ramses (Revolution uit kersvers Nürnberger-Burg Pokal-winnares Straight Horse Ascenzione) is verkocht aan Marie-Louise Ebdrup van stoeterij Følle Strandgaard. Daar neemt Ellen Brigitte Farbrot de verdere opleiding van de vijfjarige DWB-ruin voor haar rekening. De Noorse Grand Prix-amazone kondigde eind vorig jaar het einde van haar samenwerking met Tailormade Horses aan.

Na de twaalf jaar lange samenwerking met Tailormade Horses, vond Ellen Brigitte Farbrot het tijd om zich meer te gaan richten op de fokkerij en een aantal kleinere, toegewijde paardeneigenaren. Die werkzaamheden verricht de Noorse op de accommodatie van Ebdrup.

Focus op de sport

In Ramses heeft de amazone een beloftevol paard voor de toekomst geworden. De donkerbruine werd in 2020 bij het DWB goedgekeurd, maar liep geen verrichtingstest en werd vorig jaar niet opnieuw aangeboden. Inmiddels is hij gecastreerd en wordt volledig voor de sport ingezet.

