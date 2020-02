Sultan des Paluds krijgt achtervoegsel FRH

Het Förderverein des Reitsports auf Hannoverschen Pferden heeft Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro) aan het FRH-paardenbestand toegevoegd. Daarmee is de door Pablo Bouillot gefokte ruin één van de eerst Frans-gefokte paarden die het achtervoegsel krijgt. De tienjarige Sultan des Paluds maakte vorig jaar op overtuigende wijze zijn Grand Prix-debuut onder het zadel van Kirsten Brouwer.

Na de zilveren medaille op het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in 2017 bleven Brouwer en Sultan des Paluds ook in de Subtop tot de top behoren. Ze eindigden tweede op Jumping Amsterdam en werden in 2018 Nederlands kampioen in de Lichte Tour. In september 2019 reed Brouwer de kleine, maar altijd expressief bewegende Sultan des Paluds naar ruim 71% in zijn Grand Prix-debuut.

Financiële ondersteuning

Het FRH ondersteunt ruiters van Hannoveraans gefokte topsportpaarden financieel in ruil voor het dragen van het achtervoegsel. Daarnaast maakt de vereniging zich sterk voor het bijeenblijven van combinaties richting grote kampioenschappen. Enkele bekende FRH-paarden zijn Desperados (v. De Niro) van Kristina Bröring-Sprehe, Don Johnson (v. Don Frederico) van Isabell Werth en Showtime (v. Sandro Hit) van Dorothee Schneider.

Bron: Horses.nl/Group France Elevage