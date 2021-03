Sultan des Paluds verkocht aan familie Pidgley

Volgens de website van de FEI is Sarah Pidgley de nieuwe eigenaresse van Sultan des Paluds (Soliman de Hus x De Niro). De elfjarige Hannoveraan, waar Kirsten Brouwer talloze successen mee behaalde, werd eind vorig jaar verkocht aan Andreas Helgstrand.

Het Britse FEI 4* dressuurjurylid Sarah Pidgley is de moeder van Annabella Pidgley. De jonge amazone vertegenwoordigde haar thuisland op meerdere Europese kampioenschappen bij de pony’s.

Het is nog onduidelijk of Sultan des Paluds bij Pidgley zelf onder het zadel komt of naar Denemarken gaat. De familie Pidgley heeft reeds Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) en Espe (Escolar x Dimaggio) in training staan bij Cathrine Dufour.

Bron: Dressprod/FEI