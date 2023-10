Super Guus overleden

Jolanda Adelaar heeft afscheid moeten nemen van haar Fjord Super Guus. De ruin, de eerste Fjord in Nederland die actief was in de Subtop, is dertig jaar oud geworden. Super Guus had zijn eigen fanclub en in 2006 werd zijn eigen boek 'Guus' gepubliceerd.

Twee jaar na haar eerste wedstrijd met Guus, werd Adelaar regionaal kampioen in de klasse Z2. De amazone reed vooral veel shows met Guus, waaronder als special act op de FEI Wereldbeker dressuur in 2006. “Hij is nooit een Olympisch paard geworden, maar hij heeft wel een enorme impact gehad. Hij zette mensen toe om ook dressuur te gaan rijden met hun paard. Ook degene die geen sportpaard hadden. Haflingers, Fjorden, Tinkers en kruisingen werden door Guus geïnspireerd om toch in de wedstrijdring te verschijnen”, aldus Adelaar.

Rots in de branding

“Voor mij persoonlijk was Super Guus mijn beste vriend. Hij was mijn onverwoestbare rots in de branding, die mij letterlijk en figuurlijk heeft gedragen wanneer het leven moeilijk was.” Adelaar verhuisde in 2013 mét Guus naar Italië en kwam in 2019 terug naar Nederland. Hoewel hij toen al gepensioneerd was, nam hij in april dat jaar op Equiday toch nog afscheid van het publiek. “De laatste twee weken ging hij plotseling achteruit. Hij kon niet meer zelfstandig staan. Onze achterbuurman Rini heeft enorm geholpen en hem nog een aantal keren met de traktor omhoog geheveld.”

Bron: Persbericht