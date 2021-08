Super Nova II met pensioen

Spencer Wilton heeft Super Nova II (De Niro x Weltmeyer) met pensioen gestuurd. De Britse dressuurruiter hoopte dit jaar op een plekje in het Olympisch team, maar dat mocht niet zo zijn. Wilton en Super Nova II maakten in 2016 deel uit van het Brits team dat teamzilver won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en vertegenwoordigden hun thuisland op de Europese kampioenschappen 2017 in Gothenburg en de Wereldruiterspelen 2018 in Tryon.

“Na elf geweldige jaren is er een einde gekomen aan de sportieve carrière van Super Nova, ofwel Neville. Ik hoopte dat hij dit jaar nog één keer de kans zou krijgen om Team GB te vertegenwoordigen, maar dat heeft niet zo mogen zijn. Nu hij achttien jaar is, mag hij van een rustiger leven gaan genieten en vooral datgene doen waar hij het meeste van houdt: buitenritjes maken en gras eten”, vertelt Wilton.

Carrière

Wilton en de Brits gefokte Hannoveraan maakten na een internationale Lichte Tour-start in 2013 een jaar later hun internationale Grand Prix-debuut. Op CDI3* Barcelona was er toen direct een eerste plaats in de Grand Prix en een tweede plaats in de Spécial. In de jaren daarna volgden er overwinningen in Lier, Doha, Compiègne, Hartpury, Darmstadt, Hickstead en Keysoe. Hoogtepunten uit hun carrière waren de Spelen in 2016, het EK in 2017 en de WEG in 2018.

Blessureleed

Super Nova II werd in zijn carrière meerdere keren door blessures geplaagd. Daarnaast lag Wilton zelf in 2019 met een gescheurde tussenwervelschijf in een Australisch ziekenhuis en daardoor verscheen de combinatie zestien maanden lang niet in de ring. Vorig jaar liep de ruin zijn laatste twee internationale wedstrijden. Op CDI4* Lier en CDI3* Keysoe won hij zowel de Grand Prix als de Spécial.

