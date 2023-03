Terhi Stegars nieuwe stalamazone Gestüt Bartlgut

De Finse Grand Prix-amazone Terhi Stegars heeft zich als stalamazone verbonden aan Gestüt Bartlgut. Daar treedt ze in de voetsporen van Ulrike Prunthaller, die eerder dit jaar na een periode van twintig jaar haar samenwerking met de in Oostenrijk gelegen hengstenhouderij beëindigde.

Stegars was de afgelopen 3,5 jaar werkzaam bij Contern Dressage in Luxemburg. In die periode kwam de Finse niet op internationale wedstrijden uit. Daarvoor was ze met onder andere de Trakehner-hengst Axis TSF actief op het hoogste niveau. Met deze Sixtus-zoon vertegenwoordigde ze haar thuisland op de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2011) en Aken (2015), de Wereldbekerfinales in Las Vegas (2015) en Gothenburg (2016) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014). In 2017 maakte een gescheurde aorta een abrupt einde aan het leven van Axis TSF. Daarna reed Stegars met Thai Pee (v. Farewell III) de EK’s in Gothenburg (2017) en Rotterdam (2019).

Bron: Horses.nl/Dressprod