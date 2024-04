Tessa Frank en Hannah Laser gaan samenwerken

Tessa Frank, de voormalig stalamazone van Gestüt Nymphenburg, en Hannah Laser, voorheen stalamazone bij Klosterhof Medingen, gaan samenwerken. Tessa Frank maakte op social media bekend dat de twee jonge amazones hun krachten gaan bundelen.

“Hannah heeft door haar fijne, paardvriendelijke manier van rijden en haar manier van voorbrengen van de paarden een uitstekende naam opgebouwd op kampioenschappen en Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden. Daarom past ze perfect bij onze filosofie. Dankzij deze uitbreiding zien wij ons ideaal gepositioneerd voor onze klanten op het gebied van training, het uitbrengen van paarden en marketing”, aldus Tessa Frank.

Successen

Recent maakte Laser haar vertrek bij Klosterhof Medingen bekend. Ze behaalde in haar periode bij de hengtsenhouderij meerdere succesvolle prestaties. Zo won ze met Va’Pensiero en Damaschino goud op de Bundeschampionate. Met laatstgenoemde werd ze in 2021 ook zesde op de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. Meest recent zette ze met Escaneno en St. Emilion goede prestaties neer in de Duitse sporttesten.

