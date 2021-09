Thamar Zweistra: ‘Mijn ambitie is toch vooral zelf rijden’

Thamar Zweistra was met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) door bondscoach Alex van Silfhout aangewezen als reserve voor het Europees kampioenschap vorige week in Hagen. Ze hoefde met de dertienjarige hengst niet in actie te komen. Haar oranje-slipjas kon in de koffer blijven. Toch was Zweistra in Hagen druk doende langs de ring. Deze week start de amazone in Aken met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) in de landenwedstrijd en met Double Dutch in de vierster in de Aachener Soers.

“Ik heb hier in Hagen twee leerlingen, allebei stalruiter bij ons bij Stal Hexagon, die deelnemen aan het EK U25”, legt Thamar Zweistra uit. “Benedek Pachl start voor Hongarije en Sergio Garcia Bermejo rijdt voor Spanje met Hexagon’s Innuendo, een paard van onszelf. Zij werken allebei bij ons, Benedek al ruim twee jaar en Sergio bijna twee jaar.”

School afmaken en mail

Zweistra rijdt veel wedstrijden in Oost-Europa. Heeft ze haar leerlingen daar ontmoet? “Benedek kwam bij ons trainen toen hij de overstap maakte naar de young riders. Ik heb toen gevraagd of hij voor ons wilde komen werken. Hij moest eerst zijn school afmaken en is daarna bij ons gekomen. Sergio heeft een email gestuurd of hij bij ons mocht komen werken. Hij is gekomen, heeft voorgereden en dat bleek een goede match.”

Even oefenen

Zweistra was met Double Dutch reserve-combinatie voor TeamNL in Hagen. Tot de veterinaire keuring op maandag voorafgaand aan het EK was ze paraat. Toch had ze haar paarden bij zich in Hagen. “Double Dutch loopt in Aken mee in de vierster en met Ich Weiss start ik daar in de vijfster in de landenwestrijd. Dus ik moest nog wel even oefenen. Ik ben hier dus om te trainen met beide paarden voor Aken en om mijn pupillen te trainen.”

Bezig met team

Hoe is dat om zo bezig te zijn in Hagen? “Benedek heeft vorig jaar ook het EK gereden, toen in Boedapest. Dat is leuk om zo met je team bezig te zijn.”

Taak Leunus

Je neemt de rol en taak van Leunus van Lieren over? “Leunus is hier om mij te trainen. Maar we doen het ook wel samen. De combinatie Innuendo en Sergio is toch ook wel Leunus zijn ding.”

Trainersvak

Liggen jouw ambities in het trainersvak? “Mijn ambities liggen toch wel echt meer in de sport als ruiter zelf. Ik vind het trainen leuk werk. Het is mooi om mensen verder te helpen. Ik heb ooit eens mijn opleiding in Deurne afgerond en daar is het eigenlijk bij gebleven. Ik ben niet bezig met mijn level 4 of 5 niveau trainersdiploma. Ik heb er wel over nagedacht. Ik kan lessen genoeg geven. Ik zou op dit moment ook niet meer lesklanten aan kunnen nemen. Mijn ambitie is toch vooral zelf rijden.”

Hexagon-paarden

Naast Hexagon’s Innuendo (v. Negro), die net als Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) gefokt is uit de merrie Ushimanda (Rubiquil x Matadao) kwam er nog een in Schore bij Stal Hexagon gefokt paard aan start op het Europees kampioenschap U25: Hexagon’s Grandville (Louisville x Rubiquil) met de Hongaarse Jasmin Yom Tov in het zadel.

Bron: KNHS