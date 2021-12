Thamar Zweistra’s Lichte Tour-paard Floortje verkocht

Thamar Zweistra vormt niet langer een combinatie met Floortje (Negro x Florencio), die ze succesvol uitbracht in de Lichte Tour. De 11-jarige KWPN-merrie van fokker en eigenaar Cees Elenbaas is verkocht aan de Oostenrijkse amazone Florentina Jöbstl (16). Zij gaat zich met Floortje richten op de junioren.

Floortje werd vanaf driejarige opgeleid door Nadia van Schaik en deze combinatie bereikte de Subtop. Daarnaast werd de merrie ingezet voor de fokkerij. In 2020 kreeg Thamar Zweistra de beschikking over Floortje en zij maakten in juni van dat jaar hun debuut in de ring. Daarna ging de Negro-dochter bij haar eigenaar met veulenpauze en keerde dit jaar weer terug bij Zweistra.

Talent voor alles

“Floortje is echt een heel fijn en makkelijk beestje. Vorig jaar heb ik haar een tijdje gereden. Toen was ze drachtig en dit jaar heb ik haar weer opgepakt. Floortje heeft flink wat veulentjes gehad en daardoor loopt ze qua leeftijd iets achter. Maar ze doet het werk heel makkelijk en heeft eigenlijk talent voor alles”, vertelde Zweistra vorige maand in een interview met Horses Premium. Toen noteerde het duo op de Subtopwedstrijd in Delft 72,353% in de Prix St. Georges.

Bron: Horses.nl