Thea Bech verwelkomt nieuw talent op stal

U25 dressuuramazone Thea Bech heeft een nieuw talent op haar stal verwelkomd, de bij het AES en NRPS goedgekeurde Next one ACB. Inmiddels is de zesjarige nakomeling van Hero ACB geruind en heeft hij zijn intrede in de stallen van Bech Dressage gemaakt. "Ik leef al negen dagen op een roze wolk", schrijft de 21-jarige amazone op Instagram.

Bech staat momenteel tweede in de FEI World Ranking U25. Voordat ze daadwerkelijk de overstap maakte naar de U25, was ze al zeer succesvol bij de Junioren en Young Riders met haar KWPN-ruin Dionisos (v.Spielberg). In 2021 maakte ze de overstap naar de U25 Grand Prix. Ze won onder meer twee individuele bronzen en twee zilveren teammedailles als onderdeel van het Deense dressuurteam op de Europese Kampioenschappen en op het Deens Kampioenschap in 2023 was er brons.

Bron: Horses.nl/ Instagram