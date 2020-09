Theo Hanzon verkoopt Kronos aan Andreas Helgstrand

Theo Hanzon heeft afscheid genomen van Kronos (Kimberley x Krack C), waarmee hij onlangs de voorselectie van de Pavo Cup in Bocholt won met 80 punten. De vijfjarige hengst, die Hanzon in gedeeld eigendom had met fokker Martin van Norel, is aangekocht door Andreas Helgstrand.

Theo Hanzon kreeg Kronos anderhalf jaar geleden onder het zadel. Als vierjarige reed Hanzon de hengst in de halve finale van de Pavo Cup en met de 80 punten van dit jaar waren ze opnieuw gekwalificeerd.

Geen haast

“Anderhalf jaar geleden ben ik ingestapt bij Kronos. Het is een heel fijn paard dat goed bij me past. Het doel met Martin was verkoop maar daar hadden we geen haast mee”, vertelt Hanzon aan Horses.nl. “Nu kwam dit op ons pad en daar zijn we zeker tevreden mee.”

In één dag rond

Ulf Möller kwam de hengst namens zijn werkgever Andreas Helgstrand uitproberen bij Hanzon. “Kronos liep mega onder Ulf. Diezelfde dag kregen we gelijk een bod en is de deal gesloten.”

Mooie reclame

“Het is altijd dubbel en sportief gezien jammer. Maar ik moet er van leven en mijn stal draaiende houden. In dat opzicht ben ik er heel blij mee. Ik heb zat leuke paarden staan dus zit zeker niet zonder. En het is mooie reclame dat zo iemand de weg naar mijn stal weet te vinden.”

Bron: Horses.nl