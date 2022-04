Theo Hanzons GP-paard Helena verkocht: ‘Het is heel dubbel’

Theo Hanzon vormt niet langer een combinatie met Helena vh Goorhof (Gribaldi x Camus). De 15-jarige Grand Prix-merrie is verkocht aan Rayona Dan. Voor de Aziatische amazone, die is gevestigd in Nederland en traint bij Adelinde Cornelissen, is Helena een leerpaard en ze hoopt zich met de topmerrie te kwalificeren voor de Asian Games.

Helana kwam als zesjarige op stal bij Hanzon en ze begonnen destijds in het ZZ-Licht waarin de scores opliepen tot 75%. Ook in de Subtop was het duo uiterst succesvol. Zo werden ze op het NK kampioen in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour.

GP-successen

In het najaar van 2016 debuteerde Helena onder Hanzon op de Subtopwedstrijd in Uden in de Grand Prix en sloot dat debuut af met de winnende score van 70,90%. Verdere hoogtepunten op het hoogste niveau waren de bronzen medaille op de Indoorkampioenschappen, het CDI in Mechelen en een hattrick op de meerdaagse Subtopwedstrijd van mei 2019 in Houten. Toen won het duo de Grand Prix met 71,63%, de Spécial met 71,17% en de kür met 77,438%.

Opleiden naar Grand Prix

“De afspraak was dat ik Helana zou opleiden naar de Grand Prix en dan een keer verkopen. Dus ik wist dat verkoop eraan zat te komen. Ze heeft er nu de leeftijd voor en zakelijk gezien was het een goede beslissing”, vertelt Theo Hanzon over de door Wim Sneyers gefokte merrie van eigenaar Chris Oetzmann. “Maar het is heel dubbel.”

Kleinzoon Helena

Hanzon was negen jaar een combinatie met de Gribaldi-merrie. “We hebben in al die jaren goede resultaten geboekt en Helena heeft een heel speciaal karakter. Dat ga ik zeker missen en vind ik wel een dingetje”. Uit de lijn van Helena heeft Hanzon de beschikking over Nabuco van het Goorhof (Secret x Don Juan de Hus). Met deze vierjarige kleinzoon van Helena boekte Hanzon al meerdere successen bij de jonge paarden.

Bron: Horses.nl