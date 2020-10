Therese Nilshagen: ‘Dante Weltino is de koning van stal’

Grand Prix-dressuurhengst Dante Weltino (Danone I x Welt Hit II) staat bij de FEI centraal als Paard van de Maand. De hengst heeft met zijn imponerende voorkomen de harten van vele dressuurliefhebbers gestolen. "Dante is een echte gentleman, maar hij een sterk karakter en weet dat hij speciaal is. Hij laat de andere paarden op stal graag merken dat hij de koning is", vertelt Therese Nilshagen.

“Als een ander paard zijn stal passeert, zal hij zeker proberen om te bijten, maar tegen mensen is hij altijd heel vriendelijk en goed gehumeurd. Hij is thuis in het werk altijd gemotiveerd en op concours doet hij er nog een schepje bovenop. Hij houdt echt van grote arena’s en aandacht, dat is duidelijk”, vertelt zijn amazone.

Soulmates

Ze vervolgt: “Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen wat Dante voor mij betekent. Hij is zo speciaal en heeft me meer gegeven dan ik ooit had durven hopen. We zijn soulmates en ik denk dat hij hetzelfde voelt. We hebben een speciale band en ik ben daar extreem dankbaar voor.”

Rentree

Na ruim driekwart jaar geen concoursen te hebben gelopen, maakte Dante Weltino op CDI4* Hagen afgelopen maand zijn rentree. Hij werd vijfde in de Grand Prix en zevende in de Grand Prix Special.

In de stemming

Het volgde evenement op de planning is CDI-W Vilhelmsborg. “Ik heb het in gedachten en zou daar graag deelnemen, maar het is op het moment wel lastig plannen door het coronavirus. Hij doet het in ieder geval goed in de training en als je het Dante zou vragen, is hij er voor in de stemming op weer vaker mee te gaan.”

