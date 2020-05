Thomas Kirk Kristiansen neemt teugels Blue Hors Zee Me Blue over

Thomas Kirk Kristiansen, zoon van Blue Hors-eigenaar Kjeld Kirk Kristiansen, heeft de teugels van Blue Hors Zee Me Blue (Zack x Don Schufro) overgenomen. De ruiter wil de DWB-kampioen van 2013 binnenkort in de Lichte Tour aan start te brengen en hoopt daarna zijn Grand Prix-debuut te maken.

Met Daniel Bachmann Andersen in het zadel van de inmiddels geruinde Blue Hors Zee Me Blue op zevenjarige leeftijd deel aan de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden en daarna reed de Deense topruiter hem enkele keren internationaal Lichte Tour. Op CDI Randbøl in november 2019 liep Zee Me Blue naar ruim 72% in zijn Zware Tour-debuut.

Bron: Eurodressage/Horses.nl