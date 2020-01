Tien tips van Van Grunsven, Van Baalen en Schellekens-Bartels

Zaterdag was het traditiegetrouw dressuurdag op het jaarlijkse KNHS Trainersseminar in Ermelo. Uit het hele land waren dressuurliefhebbers toegestroomd om dressuurvedettes Anky van Grunsven, Coby van Baalen en Imke Schellekens-Bartels aan het werk te zien. Dat leverde een dag op vol inspirerende trainingen en verschillende interessante inzichten. De KNHS publiceerde tien tips van de Olympische amazones.

Anky van Grunsven

1. ‘Stel elke dag een doel. In de training mag het misgaan, dat is helemaal niet erg. Zoek daarom de problemen op en probeer het op te lossen. Wie niet in staat is om fouten te maken, is tot niets in staat.’

2. ‘Neem de tijd voor het verbeteren van de stap. Soms zie ik ruiters een half uurtje rijden en dan hebben ze niet eens gestapt. Ik rijd soms anderhalf uur, maar ben dan ook zeker een half uur aan het stappen.’

3. ‘Alles draait om tempocontrole en dat begint altijd met een zachte hulp. Vermijd onnodig klikken en pak alleen de zweep erbij als het nodig is. De meest zachte hulp is de stemhulp; ik vraag me al jaren af waarom die hulp in de proeven niet is toegestaan.’

Imke Schellekens-Bartels

4. Imke had in haar clinics veel aandacht voor de manier waarop een paard leert. ‘Kijkt een paard? Laat je vooral niet afleiden. Houd voorzichtig wat druk met je binnenbeen en je binnenhand en laat die hulp pas weg als het paard ontspant. Zo wordt het paard beloond voor zijn goede gedrag. Vindt een paard het applaus eng? Laat het applaus dan pas afnemen als het paard ontspant, anders wordt de reactie de volgende keer alleen maar heftiger.’

5. ‘In de leeftijdscategorie waarin de ponyruiters en de Children vallen, bestaat er een groot verschil in ontwikkeling tussen de jongere en de oudere amazones. Communicatief gezien, qua coördinatie, de manier van hulpen geven, theoretische kennis en het kunnen nadenken over het rijden. Daar moet je als trainer rekening mee houden.’

Coby van Baalen

6. ‘Besteed veel tijd aan het rijden van overgangen. Werk die overgangen uit tot ze voor het moment perfect zijn. Het is belangrijk dat het paard zo min mogelijk verandert in het frame en de aanleuning constant blijft. Voer die overgangen op een zo klein mogelijke hulp uit.’

7. ‘Galop is bij uitstek de gang om paarden losser te maken, de ontspanning te vinden en overtollige energie kwijt te raken.’

8. ‘Ontspan geregeld even je onderarm. Zo kun je controleren of je paard niet teveel steun zoekt op de hand.’

Hoewel Marlies van Baalen geen onderdeel uitmaakte van de trainers vandaag, gaf zij wel tips vanaf de rug van Don Johnson.

Marlies van Baalen

9. ‘Blijf altijd op je eigen houding letten, ook als de situatie wat spannend is of het paard spanning opbouwt. Juist dan moet je ontspannen om je paard heen blijven zitten.’

10. ‘Hamer er bij jezelf op dat je paard altijd op eigen benen blijft lopen. Soms zit je eigen ervaring wat in de weg en wil je je paard teveel helpen, omdat je geleerd hebt hoe je snel kunt verbloemen door te ondersteunen.’

Bron: KNHS