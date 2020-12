Tineke Bartels: ‘Ga nooit effe vlug een paard rijden’

In een interview met tijdschrift NLCoach geeft Tineke Bartels een kijkje in haar keuken. Ze vertelt over haar aanstelling als hoofdcoach bij de KNHS, haar ervaringen als trainer en blikt ook - op de voor Bartels typerende humoristische wijze - terug op haar eigen carrière als topsporter.

“Als mensen het snappen, wordt het veel leuker om te doen. Paarden zijn zo positief. Die hebben altijd zin. Onze paarden zijn de atleten. En ja, ruiters moeten goed getraind zijn, mentaal en fysiek voorbereid als topsporters. Met aandacht voor het specifieke van de paardensport”, aldus Tineke Bartels.

Verplaatsen in het paard

“Het boeiende van coachen in paarden blijft voor mij de mensen die erop rijden. Dan heb ik het over topsporters en toekomstige toppers. De mensen die erop gaan zitten, moeten zich kunnen verplaatsen in het paard, zodat het communiceren met het paard net zo is als paarden onderling communiceren.”

Nooit effe vlug

“Als je wil presteren, moet je zorgen dat de combinatie optimaal functioneert. Dan wordt het belangrijk voor ruiters om geen frustraties of stress te uiten. Ga ook nooit effe vlug een paard rijden. Neem de tijd. Want het moet zuiver functioneren.”

In rimpels te lezen

“Ik was van mezelf snel tevreden. Maar Joep, die was nooit tevreden. En als hij het zogenaamd wel was, dan stond het in zijn rimpels te lezen dat het anders zat.”

Geleerd te luisteren

Nu is Bartels hoofdcoach van de KNHS, om de nieuwe technisch directeur Iris Boelhouwer bij te staan en haar de tijd en ruimte te geven zich de topsportcultuur eigen te maken. “Het is een interim-klus. Na Tokio zal Boelhouwer weten hoe zij het topsportdeel van haar werk moet gaan invullen. Ik help haar daarin. Daarvoor heb ik bij NOC-expert Jeroen Ouendag een intervisiecursus gedaan. Hierin heb ik geleerd hoe te luisteren. Niet steeds zelf te vertellen. Dat is voor mij nog niet zo gemakkelijk, hoor. Het gaat erom dat de coaches de dingen doen die goed werken en succesvol zijn. Ik zal met ze aan tafel gaan, dingen meemaken en soms adviseren, maar het is meer luisteren dan spreken.”

Niet in de gaten

“De goede coach stuurt zodanig dat degenen die gecoacht worden niet in de gaten hebben dat ze gecoacht zijn, maar denken dat ze het zelf hebben gedaan.”

Bron: NLCoach