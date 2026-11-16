Tineke Bartels uitgeroepen tot hippisch instructeur van het Jaar 2026

Savannah Pieters
Tineke Bartels uitgeroepen tot hippisch instructeur van het Jaar 2026 featured image
Tineke Bartels is Hippische Docent/Instructeur van het Jaar 2026. Foto: Mirjam Hommes
Door Savannah Pieters

Tineke Bartels is op het live congres van Praktijkcluster Paard in Nijkerk uitgeroepen tot Hippische docent/instructeur van het Jaar 2026. De onderscheiding, een initiatief van de Stichting Hippische Innovatie Projecten (HIP), werd dit jaar voor de achtste keer uitgereikt.


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