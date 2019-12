Tinne Vilhelmson-Silfvén: ‘Don Auriello nooit echt teruggekomen na zijn blessure’

De Sweden International Horse Show in Stockholm was niet alleen het toneel van internationale topsport, maar ook van het afscheid van Tinne Vilhelmson-Silfvéns Don Auriello (Don Davidoff x White Star). Direct na de afscheidsceremonie liet de Zweedse amazone weten dat ze de zeventienjarige Hannoveraan graag met pensioen laat gaan: "Hij is na zijn blessure nooit echt goed teruggekomen."

Hoewel het persoonlijke record van Vilhelmson-Silfvén en Don Auriello dateert van na zijn blessure – 82,720% op CDI Stockholm 2018 – is de amazone daar wel van overtuigd. “Na acht jaar te hebben meegedraaid in de internationale Grand Prix, voel ik dat het nu genoeg is geweest. Maar hij blijft heel belangrijk voor me. Anton is al tien jaar lang mijn beste vriend en we hebben samen de wereld rondgereisd.”

Bron: Tidningen Ridsport