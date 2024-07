Tomlinsons Rose of Bavaria vervroegd met pensioen

Laura Tomlinsons internationale Grand Prix-paard Rose of Bavaria (v. Bordeaux) heeft een carrièreswitch ondergaan. De pas veertienjarige merrie kan wegens een blessure niet meer terugkeren in de sport en wordt in plaats daarvan fokmerrie. De merrie is inmiddels dragend van Viva Gold OLD.

Rose of Bavaria werd als jong paard gereden door Kerstin Kronau en Rudolf Wildmann en verhuisde in 2018 op achtjarige leeftijd naar Groot-Brittannië. Tomlinson bracht de merrie van november 2019 tot de zomer van 2023 op internationaal Grand Prix-niveau uit, met een korte onderbreking in 2022 in verband met de zwangerschap van de amazone. Een hoogtepunt uit de carrière van Rose of Bavaria was de dubbele overwinning op CDI Donaueschingen in 2021. Daar scoorde de merrie een PR van 77,277% in de Grand Prix Spécial.

Bron: Eurodressage