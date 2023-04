Tommie van Puijenbroek-Visser verruilt Nederlandse voor Belgische nationaliteit

Tommie van Puijenbroek-Visser komt niet langer voor Nederland uit. De internationale Grand Prix-ruiter liet op social media weten dat hij een Belgisch paspoort heeft en bij de FEI staat hij inmiddels als Belg geregistreerd. Samen met zijn man Rob van Puijenbroek-Visser woont de ruiter al jarenlang in België.

“Ik woon al acht jaar in België en Rob rijdt ook voor België, dus het is veel leuker om dan samen voor hetzelfde land te rijden. En wat betreft de planning is het ook een stuk makkelijker”, aldus de ruiter.

Afgelopen weekend reed Van Puijenbroek-Visser nog voor Nederland op Horses & Dreams in Hagen, waar hij met Kristal fan ’t Begijnhoeve (Blue Hors Zack x Vivaldi) twaalfde werd in de Prix St. Georges en achtste in de Intermédiaire I. Begin april werd hij met de merrie nog tweede in de Inter I kür op CDI Aken.

Bron: Horses.nl