Top-eventer Vanir Kamira op weg naar EK-dressuur voor children

Vanir Kamira, de supermerrie die Badminton en Burghley won met Piggy March, krijgt op haar 19-de nog een carrièreswitch. De dochter van de 1.60 m-hengst Camiro de Haar Z, een fokproduct van Piet en Sjaan Griffioen, vervolgt haar loopbaan in de dressuursport.

Vanir Kamira is eigendom van Trevor Dickens. Diens 13-jarige kleindochter Annabelle Wesley staat met de merrie op de longlist voor de Europese kampioenschappen dressuur voor children in St Margarethen, Oostenrijk (16-21 juli).

Winnaar Badminton en Burghley

‘Tilly’, zoals Vanir Kamira op stal heet, was onder Piggy French één van de beste eventingpaarden ter wereld. Ze won Badminton in 2019 en Burghley in 2022. Het paar werd vierde in Badminton in 2022, tweede in Burghley in 2017 en 2019 en vijfde in 2018.

Top van haar kunnen

Piggy French kondigde het pensioen van Vanir Kamira uit de vijfsterren eventing aan in maart vorig jaar, met de mededeling dat ze “nog steeds in topvorm was en evenveel plezier in haar werk had als altijd”, maar dat ze haar wilde terugtrekken uit de topsport “als ze op de top van haar kunnen was”.

Winnend debuut

In september werd de merrie in Burghley met pensioen gestuurd en kort daarna begon Annabelle Wesley haar te rijden. Het paar maakte in oktober een winnende debuut in de dressuursport en heeft nu een goede kans te worden uitgezonden naar het EK in Oostenrijk.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl