Topamazones in The Top of Dressage en ‘golden oldies’ halen slipjas uit de kast

Op de vooravond van Jumping Amsterdam, woensdag 26 januari 2022, kunnen dressuurliefhebbers genieten van 'The Top of Dressage'. Dan verzorgt kersvers Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl een avond vol clinics aan Nederlandse topruiters waaronder Dinja van Liere, Marieke van der Putten en Marten Luiten.

Naast Jessica von Bredow-Werndl neemt nog een Olympische amazone deel aan het programma, dat is Van Olst-amazone Charlotte Fry, winnares van een bronzen teammedaille. Zij zadelt haar Olympische paard Everdale. Samen met Anne van Olst vertellen zij hoe zij hun paarden opleiden tot internationaal succes in de Grand Prix.

Slipjas uit de kast

Om het feestje compleet te maken trekken een aantal gerenommeerde dressuurtrainers, waaronder bondscoach Alex van Silfhout en Leunus van Lieren, hun slipjas weer eens uit de kast. De heren strijden tegen elkaar in de kür op muziek en het publiek kan mee bepalen wie wint.

Alle ingrediënten

Initiatiefneemster Lotje Schoots is trots dat de tweede editie van ‘The Top of Dressage’ plaatsvindt tijdens Jumping Amsterdam. “We hadden ons geen mooiere entourage en betere hoofdgast kunnen wensen. Ik weet zeker dat iedereen veel kan opsteken van de instructie van Jessica. Alle ingrediënten voor een geweldige avond zijn aanwezig en wij gaan enorm ons best doen om het onvergetelijk te maken.”

Avond uit

Sportief directeur van Jumping Amsterdam Irene Verheul is verheugd met de komst van The Top of Dressage. “Het is een geweldige toevoeging aan ons evenement. Ons publiek kan, zoals altijd, een weekend lang genieten van topsport en nu komt daar nog een educatieve avond bij. Bovendien sluit The Top of Dressage aan bij hetgeen we als Jumping Amsterdam willen bieden, een avond uit! En naast het educatieve stuk bieden zij ook show en entertainment.”